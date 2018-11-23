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Black Friday: Filas gigantes e compras virtuais na mira do Procon

Os órgãos de defesa do consumidor já têm se movimentado no sentido de garantir a preservação dos direitos do consumidor

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 19:49

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 nov 2018 às 19:49
A Black Friday, que começou oficialmente à 0h desta sexta-feira (23), desperta no grande público o desejo de realizar compras e, claro, garantir o tão sonhado produto com um preço mais barato. A movimentação, inclusive, no comércio desde o início da manhã desta sexta já era perceptível na Grande Vitória e em cidades como Linhares, por exemplo. Mas os órgãos de defesa do consumidor já têm se movimentado no sentido de garantir a preservação dos direitos do consumidor.
A Gerente do Procon de Vitória, Herica Correa Souza, explica que o órgão já tem recebido denúncias de consumidores de hipermercados e lojas incapazes de atender a demanda, seja pela demora para realizar o atendimento ou até mesmo a falta de produtos no estoque. Há também ocorrências de não cumprimento a oferta, em que o produto não estava de acordo com o que havia sido oferecido em publicidade ou apresentação, como em casos de erros de preços.Em compras feitas em lojas virtuais houve registros de sites instáveis. O consumidor faz todos os procedimentos para a compra, porém não consegue concluí-la. Confira mais detalhes na entrevista que a gerente do Procon concedeu ao programa CBN Cotidiano.
Entrevista - Fabio Botacin - Erica Correa - 23-11-18.mp3

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