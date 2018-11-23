Black Friday: Filas gigantes e compras virtuais na mira do Procon

A Black Friday, que começou oficialmente à 0h desta sexta-feira (23), desperta no grande público o desejo de realizar compras e, claro, garantir o tão sonhado produto com um preço mais barato. A movimentação, inclusive, no comércio desde o início da manhã desta sexta já era perceptível na Grande Vitória e em cidades como Linhares, por exemplo. Mas os órgãos de defesa do consumidor já têm se movimentado no sentido de garantir a preservação dos direitos do consumidor.

A Gerente do Procon de Vitória, Herica Correa Souza, explica que o órgão já tem recebido denúncias de consumidores de hipermercados e lojas incapazes de atender a demanda, seja pela demora para realizar o atendimento ou até mesmo a falta de produtos no estoque. Há também ocorrências de não cumprimento a oferta, em que o produto não estava de acordo com o que havia sido oferecido em publicidade ou apresentação, como em casos de erros de preços.Em compras feitas em lojas virtuais houve registros de sites instáveis. O consumidor faz todos os procedimentos para a compra, porém não consegue concluí-la. Confira mais detalhes na entrevista que a gerente do Procon concedeu ao programa CBN Cotidiano.