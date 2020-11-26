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Black Friday: esclareça suas dúvidas sobre o dia de descontos

Acompanhe entrevista com o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Igor Marcheti

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 nov 2020 às 11:37
Dia 27 de novembro é a última sexta-feira do mês, data em que acontece a Black Friday, tradicional dia de liquidações no comércio para aumentar a saída de produtos e renovar os estoques para o Natal. Neste ano, o evento vai ter uma característica diferente: deve ser focado no comércio eletrônico, por conta da pandemia do novo coronavírus e o consumidor precisa ficar atento, além dos direitos já conhecidos, também com as questões de segurança digital e proteção de dados. É o que aponta o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Igor Marcheti. Em entrevista à CBN Vitória, ele explica quais são os cuidados básicos no acesso aos sites e também esclarece as principais dúvidas dos consumidores sobre a Black Friday. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Igor Marcheti - 26-11-20
 

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