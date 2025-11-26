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Black Friday: consumidores devem ficar atentos as oscilações de preços e falsas promoções!

Ouça entrevista com Fabricio Pancotto, Gerente de Fiscalização do Procon-ES

Publicado em 26 de Novembro de 2025 às 11:05

Publicado em 

26 nov 2025 às 11:05
Black Friday
Black Friday Crédito: Pexels
Semana de compras! A última sexta-feira de novembro, dia 28, está chegando e trazendo a Black Friday 2025, que promete ser a maior dos últimos anos. A projeção é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cuja estimativa é que a data movimente R$ 5,4 bilhões. A Black Friday já é a quinta data mais importante para o comércio, ficando atrás do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais. Por isso mesmo, a Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) reforça, para o período, sobre a necessidade de atenção redobrada para evitar falsas promoções, práticas enganosas e gastos acima do planejado. O Instituto realizou, entre os dias 3 e 11 de novembro, por exemplo, a pesquisa de preços para a Black Friday.
Ao todo, mais de 40 produtos foram analisados em diferentes lojas físicas e plataformas on-line. Os resultados revelam oscilações expressivas, com variações que chegaram a 492% entre um estabelecimento e outro. Entre os maiores destaques, a Bicicleta aro 29 KRW Alumínio 24 Vel Marchas Freio a Disco Suspensão Dianteira Mountain Bike X32 apresentou uma diferença de 492% no preço entre lojas distintas. Já o modelador de cachos GAMA Ceramic Nano T – Tourmaline New 25mm Automático, por exemplo, foi encontrado por R$ 125,13 em um estabelecimento e R$ 629,10 em outro, uma variação de 403%. Outro produto que chamou atenção foi a Câmera Digital 4K com Zoom 16x, cuja diferença chegou a 225%. Em entrevista à CBN Vitória, Fabricio Pancotto, Gerente de Fiscalização do Procon-ES, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fabricio Pancotto - 26-11-25.mp3

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