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Direitos do consumidor

Black Friday 2021: tudo o que você já precisa saber para não cair em ciladas

A gerente do Procon de Vitória, Denize Izaita, explica que o órgão iniciou um monitoramento do preços de 10 itens, em 26 de outubro, visando à Black Friday

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 12:11

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 nov 2021 às 12:11
Compras na Black Friday
Compras na Black Friday Crédito: Pexels
Data que já se tornou tradicional no varejo brasileiro, a Black Friday é sempre aguardada ansiosamente por empresários e consumidores. Neste ano a campanha acontece no próximo dia 26 de novembro, mas os consumidores, em especial, já estão começando a pesquisar os produtos em promoção nesse início de mês. A que detalhes você já deve ficar atento na hora das compras para não cair em "pegadinhas"? Quais são, efetivamente, seus direitos durante as compras? Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon de Vitória, Denize Izaita, fala sobre o assunto e traz as orientações na hora de adquirir um produto. Ouça as orientações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Denize Izaita - 02-11-21.mp3

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