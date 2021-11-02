Black Friday 2021: tudo o que você já precisa saber para não cair em ciladas

Data que já se tornou tradicional no varejo brasileiro, a Black Friday é sempre aguardada ansiosamente por empresários e consumidores. Neste ano a campanha acontece no próximo dia 26 de novembro, mas os consumidores, em especial, já estão começando a pesquisar os produtos em promoção nesse início de mês. A que detalhes você já deve ficar atento na hora das compras para não cair em "pegadinhas"? Quais são, efetivamente, seus direitos durante as compras? Em entrevista à CBN Vitória, a gerente do Procon de Vitória, Denize Izaita, fala sobre o assunto e traz as orientações na hora de adquirir um produto. Ouça as orientações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Denize Izaita - 02-11-21.mp3