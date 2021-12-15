Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Bitcoin é ativo volátil, mas valorização deve ser confirmar a longo prazo
Criptomoedas

Bitcoin é ativo volátil, mas valorização deve ser confirmar a longo prazo

O entrevistado é o professor da Fucape Talles Vianna Brugni, doutor em Controladoria e Contabilidade

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 17:00

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

15 dez 2021 às 17:00
Bitcoin, criptomoeda
Bitcoin, criptomoeda Crédito: Pexels
"A tendência é de grande valorização das criptomoedas", afirmou o professor da Fucape e doutor em Controladoria e Contabilidade, Talles Vianna Brugni, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ele não descarta os riscos de investir em bitcoin e ressaltou que é um dos ativos mais voláteis. Porém, Brugni acredita que, como não há um risco de aumento de oferta, com emissão de mais moedas - como acontece nos sistemas tradicionais - a valorização, a longo prazo, deve se confirmar. Ouça a entrevista completa:
Mário Bonella entrevista Talles Vianna Brugni - 15/12/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados