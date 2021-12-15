Bitcoin é ativo volátil, mas valorização deve ser confirmar a longo prazo

"A tendência é de grande valorização das criptomoedas", afirmou o professor da Fucape e doutor em Controladoria e Contabilidade, Talles Vianna Brugni, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ele não descarta os riscos de investir em bitcoin e ressaltou que é um dos ativos mais voláteis. Porém, Brugni acredita que, como não há um risco de aumento de oferta, com emissão de mais moedas - como acontece nos sistemas tradicionais - a valorização, a longo prazo, deve se confirmar. Ouça a entrevista completa: