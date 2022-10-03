Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

1º Turno

Biometria foi a principal causa das longas filas nessas eleições

Advogado eleitoral afirma que a quantidade de tentativas em realizar a biometria pode ser revista pelo TSE

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 13:02

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 out 2022 às 13:02
Biometria
Biometria Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Em todo o país, filas gigantescas de eleitores se formaram durante o 1º turno das Eleições 2022. A regra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) era de tentar quatro vezes a autenticação do eleitor por biometria antes de usar a identificação visual e documental. O receio agora é que, mesmo com menos candidatos na votação, o problema persista no 2º turno. O advogado eleitoral Ludgero Liberato faz uma análise o problema desse domingo. Segundo ele, foram decorrentes da adoção do sistema de reconhecimento por biometria, que é, na avaliação dele, uma ferramenta imprescindível para a constante melhoria da segurança do nosso sistema de votação. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (03), Ludgero Liberato afirmou que a quantidade de tentativas em realizar a biometria pode ser revista pelos técnicos do TSE. Confira.
Entrevista - Patrícia Vallim - Ludgero Liberato - 03-10-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados