Biomédico é indiciado por deformar pacientes em cirurgias plásticas

Um biomédico foi indiciado pela Polícia Civil por crimes como lesão corporal gravíssima e estelionato. As clientes atendidas na clínica dele, na Enseada do Suá, em Vitória, ficaram com os rostos deformados em decorrência de problemas nos procedimentos estéticos. Segundo a Polícia Civil, o profissional estava com o registro suspenso desde o mês de maio. Até o mês de novembro, quando foi alvo de operação policial, ele realizou aproximadamente 600 atendimentos. Entre as vítimas, estão sete pacientes que relatam problemas nos serviços do estabelecimento. Em entrevista à CBN Vitória, o titular do 3º Distrito Policial de Vitória, delegado Diego Bermond, detalha as investigações. Ouça a conversa completa!