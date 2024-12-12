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600 atendimentos!

Biomédico é indiciado por deformar pacientes em cirurgias plásticas

O delegado Diego Bermond, detalha as investigações

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 11:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 dez 2024 às 11:15
Instituto é alvo da PC por atuação ilegal de biomédico em Vitória
Instituto é alvo da PC por atuação ilegal de biomédico em Vitória Crédito: Bernardo Bracony
Um biomédico foi indiciado pela Polícia Civil por crimes como lesão corporal gravíssima e estelionato. As clientes atendidas na clínica dele, na Enseada do Suá, em Vitória, ficaram com os rostos deformados em decorrência de problemas nos procedimentos estéticos. Segundo a Polícia Civil, o profissional estava com o registro suspenso desde o mês de maio. Até o mês de novembro, quando foi alvo de operação policial, ele realizou aproximadamente 600 atendimentos. Entre as vítimas, estão sete pacientes que relatam problemas nos serviços do estabelecimento. Em entrevista à CBN Vitória, o titular do 3º Distrito Policial de Vitória, delegado Diego Bermond, detalha as investigações. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Diego Bermond - 12-12-24.mp3

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