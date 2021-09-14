Bióloga capixaba pesquisa o uso do veneno de pererecas como remédio

O veneno das pererecas, animal da classe dos anfíbios, pode ser a chave para o desenvolvimento de um remédio substituto da morfina. É o que estuda a bióloga capixaba Geisa Paulino Caprini Evaristo, doutora em Bioquímica e Biotecnologia pela TU Delft, da Holanda, que atua na Fundação Oswaldo Cruz Roraima. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela contou que captura as pererecas nas matas do Espírito Santo e faz uma "massagem" no animal para conseguir extrair o veneno. A pesquisa, que está sendo conduzida na Fiocruz, já identificou no veneno uma substância que pode ser vinte vezes mais eficiente que a morfina.