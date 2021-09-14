Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Bióloga capixaba pesquisa o uso do veneno de pererecas como remédio
Estudo da Fiocruz

Bióloga capixaba pesquisa o uso do veneno de pererecas como remédio

A entrevistada é a bióloga Geisa Paulino Caprini Evaristo, doutora em Bioquímica e Biotecnologia pela TU Delft, da Holanda

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 18:27

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

14 set 2021 às 18:27
Geisa Paulino Caprini Evaristo, pesquisadora capixaba que atua na Fiocruz Roraima
Geisa Paulino Caprini Evaristo, pesquisadora capixaba que atua na Fiocruz Roraima Crédito: Reprodução
O veneno das pererecas, animal da classe dos anfíbios, pode ser a chave para o desenvolvimento de um remédio substituto da morfina. É o que estuda a bióloga capixaba Geisa Paulino Caprini Evaristo, doutora em Bioquímica e Biotecnologia pela TU Delft, da Holanda, que atua na Fundação Oswaldo Cruz Roraima. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela contou que captura as pererecas nas matas do Espírito Santo e faz uma "massagem" no animal para conseguir extrair o veneno. A pesquisa, que está sendo conduzida na Fiocruz, já identificou no veneno uma substância que pode ser vinte vezes mais eficiente que a morfina.
Ouça a entrevista completa:
Mário Bonella entrevista Geisa Paulino Caprini Evaristo - 14/09/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados