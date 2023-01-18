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Carnaval de Vitória

'Bino Santo E As Lutas Que Ecoam no Morro' é o enredo da Unidos da Piedade para 2023

O carnavalesco Alex Santiago e a secretária geral da Unidos da Piedade, Rozilene Aparecida de Sá, são entrevistados do CBN Cotidiano

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 18:17

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

18 jan 2023 às 18:17
O carnavalesco Alex Santiago e a secretária geral da Unidos da Piedade, Rozilene Aparecida de Sá, são entrevistados do CBN Cotidiano
O carnavalesco Alex Santiago e a secretária geral da Unidos da Piedade, Rozilene Aparecida de Sá, são entrevistados do CBN Cotidiano Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Contagem regressiva! O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. E o CBN Cotidiano, ao longo das próximas semanas, traz como destaques o enredo, preparação e expectativas das escolas de samba do Grupo Especial de Vitória para o desfile do sábado, dia 11. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o carnavalesco Alex Santiago e a secretária geral da Unidos da Piedade, Rozilene Aparecida de Sá, falam sobre a história que a escola vai levar para a Avenida, com o enredo "Bino Santo E As Lutas Que Ecoam no Morro". Ouça a conversa completa!
Entrevista - Aurélio de Freitas - Unidos da Piedade - 18-01-23

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