'Bino Santo E As Lutas Que Ecoam no Morro' é o enredo da Unidos da Piedade para 2023

Contagem regressiva! O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. E o CBN Cotidiano, ao longo das próximas semanas, traz como destaques o enredo, preparação e expectativas das escolas de samba do Grupo Especial de Vitória para o desfile do sábado, dia 11. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o carnavalesco Alex Santiago e a secretária geral da Unidos da Piedade, Rozilene Aparecida de Sá, falam sobre a história que a escola vai levar para a Avenida, com o enredo "Bino Santo E As Lutas Que Ecoam no Morro". Ouça a conversa completa!