'Binário' é melhor opção para evitar colapso no trânsito da Praia do Canto, avalia especialista

Avenida Rio Branco, no bairro Praia do Canto, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A falta de mudanças consistentes na utilização do sistema viário da Praia do Canto, em Vitória, poderá muito em breve acarretar um colapso no trânsito do bairro. É o que avalia o engenheiro civil Luiz Carlos Menezes, conselheiro da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES). Em entrevista à CBN Vitória, ele alerta que o número de veículos em circulação mais que quadruplicou nos últimos trinta anos, movimento que não foi acompanhado por mudanças na mobilidade. Como entraves no tráfego, ele aponta as inúmeras rotatórias, retenções provocadas pela sucessão de semáforos de três tempos existentes na Avenida Rio Branco, que impedem a programação semafórico sequencial (onda verde), e a opção por mão dupla nas vias. Acompanhe!

Segundo o especialista, a implantação do 'binário' é a única forma de eliminação dos entraves viários na Praia do Canto. O 'binário' é a transformação de vias paralelas e próximas, de mão dupla, em vias de sentido único, o que pode contribuir na diminuição de conflitos entre veículos, pedestres e ciclistas. Segundo Menezes, a prefeitura de Vitória chegou a estudar essa implantação há mais de dez anos, mas os trabalhos foram arquivados. Ele explica que a opção pela mão dupla foi tomada quando o volume de tráfego na Praia do Canto era pequeno e não cumpre mais seu papel. O engenheiro destaca Vila Velha e Jardim Camburi como exemplos bem sucedidos de 'binários'.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Menezes - 10-05-22

O secretário municipal de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (10) que o binário já é fruto de estudos por parte da prefeitura e admite que trata-se de uma solução a ser implementada a curto e médio prazos para desafogar o trânsito na região da Praia do Canto.