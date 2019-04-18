Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Bilhete único vai integrar Vitória e Vila Velha ao sistema Transcol
MOBILIDADE URBANA

Bilhete único vai integrar Vitória e Vila Velha ao sistema Transcol

Ouça a entrevista com o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Fabio Damasceno

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 12:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 abr 2019 às 12:01
A criação de um bilhete único metropolitano que deverá sair do papel até o próximo ano vai promover a integração de todo o transporte coletivo na Grande Vitória, incluindo as cidades de Vitória e Vila Velha, que ainda não fazem parte do sistema. O mesmo bilhete será usado para integrar outros modais, como as balsas e as bicicletas, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Fabio Damasceno. 
O secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Fábio Damasceno, também detalha como vai funcionar, na prática, a quinta faixa na Terceira Ponte; a passagem inferior que será construída no trevo de Carapina, entre outras intervenções.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 18-04-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados