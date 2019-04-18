Bilhete único vai integrar Vitória e Vila Velha ao sistema Transcol

A criação de um bilhete único metropolitano que deverá sair do papel até o próximo ano vai promover a integração de todo o transporte coletivo na Grande Vitória, incluindo as cidades de Vitória e Vila Velha, que ainda não fazem parte do sistema. O mesmo bilhete será usado para integrar outros modais, como as balsas e as bicicletas, conforme explicou em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Fabio Damasceno.