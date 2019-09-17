Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Bilhete premiado: vítimas do golpe têm vergonha de procurar a polícia
ENTREVISTA

Bilhete premiado: vítimas do golpe têm vergonha de procurar a polícia

Avaliação é do chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais, delegado Romualdo Gianordoli, que dá dicas para evitar abordagens em locais públicos

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 20:24

Publicado em 

17 set 2019 às 20:24
Raphael Chiaparine, de 30 anos, Valdenir Cassiano Moreira, de 48 anos, Sidnei Moreira, de 41 anos Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Os três homens presos por aplicarem o golpe do bilhete premiado em Jardim da Penha, Vitória, no Espírito Santo, tiveram a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva pela Justiça. Raphael Chiaparine, de 30 anos, Valdenir Cassiano Moreira, 48 anos, e Sidnei Moreira, 41, foram presos nesta segunda-feira (16). Os criminosos planejavam aplicar o golpe em uma senhora de 79 anos. A audiência de custódia foi realizada no fim da manhã desta terça-feira (17) no Centro de Triagem de Viana.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais, delegado Romualdo Gianordoli, explica que perfil escolhido pela quadrilha são pessoas de maior vulnerabilidade, na maioria idosos. E que um problema para se levantar informações da atuação de outras quadrilhas é a vergonha das vítimas em denunciarem após caírem no golpe.
"Várias dessas vítimas, depois que veem que caíram em um golpe, tem até vergonha de registrar a ocorrência na delegacia. Essa vítima [de Jardim da Penha] falou que se a polícia não tivesse prendido os criminosos, ela não registraria ocorrência e não contaria nem para os filhos. Então, podem ter havido mais vítimas que não chegaram ao nosso conhecimento", explicou. 
Gianordoli também fala que os mesmos presos em Vitória aplicaram um golpe numa senhora em Mato Grosso e ela perdeu R$ 200 mil de uma única vez. Ouça a entrevista completa e as orientações:
Entrevista - Fabio Botacin - Delegado Romualdo Gianordoli - 17-09-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados