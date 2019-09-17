Bilhete premiado: vítimas do golpe têm vergonha de procurar a polícia

Raphael Chiaparine, de 30 anos, Valdenir Cassiano Moreira, de 48 anos, Sidnei Moreira, de 41 anos Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Os três homens presos por aplicarem o golpe do bilhete premiado em Jardim da Penha Vitória , no Espírito Santo , tiveram a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva pela Justiça. Raphael Chiaparine, de 30 anos, Valdenir Cassiano Moreira, 48 anos, e Sidnei Moreira, 41, foram presos nesta segunda-feira (16). Os criminosos planejavam aplicar o golpe em uma senhora de 79 anos. A audiência de custódia foi realizada no fim da manhã desta terça-feira (17) no Centro de Triagem de Viana.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais, delegado Romualdo Gianordoli, explica que perfil escolhido pela quadrilha são pessoas de maior vulnerabilidade, na maioria idosos. E que um problema para se levantar informações da atuação de outras quadrilhas é a vergonha das vítimas em denunciarem após caírem no golpe.

"Várias dessas vítimas, depois que veem que caíram em um golpe, tem até vergonha de registrar a ocorrência na delegacia. Essa vítima [de Jardim da Penha] falou que se a polícia não tivesse prendido os criminosos, ela não registraria ocorrência e não contaria nem para os filhos. Então, podem ter havido mais vítimas que não chegaram ao nosso conhecimento", explicou.

Gianordoli também fala que os mesmos presos em Vitória aplicaram um golpe numa senhora em Mato Grosso e ela perdeu R$ 200 mil de uma única vez. Ouça a entrevista completa e as orientações: