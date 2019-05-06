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ENTREVISTAS

Bilhete Único: Vitória detalha como será integração com Transcol

O sistema, no futuro, vai integrar as linhas municipais de ônibus ao sistema Transcol. Com ele, a ideia é que o passageiro possa acessar serviços de todos os modais - ônibus, bicicletas, e futuramente o aquaviário, com um mesmo cartão, pagando uma única passagem. O anúncio foi feito nesta manhã de segunda-feira (06)

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 19:32

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 mai 2019 às 19:32
Uma campanha de orientação sobre a implementação da 1ª fase do Bilhete Único Metropolitano para os usuários do Sistema Transcol começa no próximo sábado (11). O sistema, no futuro, vai integrar as linhas municipais de ônibus ao sistema Transcol. Com ele, a ideia é que o passageiro possa acessar serviços de todos os modais – ônibus, bicicletas, e futuramente o aquaviário, com um mesmo cartão, pagando uma única passagem. O anúncio foi feito nesta manhã de segunda-feira (06). Weverton Moraes, Assessor técnico da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, detalha a integração em entrevista ao CBN Cotidiano. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Weverton Moraes - 06-05-19.mp3

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