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TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Bilhete Único aceitará cartões de crédito e de débito para recarga

Nesta segunda-feira (09) começou a circular na Grande Vitória um ônibus itinerante que fará a comercialização do cartão do bilhete único

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 15:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 set 2019 às 15:26
Desde este domingo (08), os usuários do sistema de transporte coletivo estão utilizando um único cartão, o chamado "Bilhete Único" para andar nos ônibus do Transcol, dos coletivos municipais de Vitória (verdinhos) e também nos municipais de Vila Velha (Sanremo). Nesta etapa ainda não há , portanto, a integração tarifária. Ou seja, o usuário que sair do Transcol para o Verdinho, por exemplo, pagará ainda por duas tarifas.
Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (09), o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a fase de tecnologia da implementação do bilhete único foi finalizada e agora começam os estudos da integração temporal. A integração tarifária, segundo Damasceno, já estará valendo para o próximo ano.
Nesta segunda-feira (09) começou a circular na Grande Vitória um ônibus itinerante que fará a comercialização do cartão do bilhete único. Já estão disponíveis também 42 novos pontos para compra e recarga do cartão numa rede de farmácias (Farmes), além dos terminais rodoviários. Também é possível fazer recarga do bilhete único no site www.cartaogv.com.br. Ainda em setembro, os terminais de auto-atendimento vão aceitar cartões de crédito e débito, além do dinheiro. Já em outubro o sistema passará a aceitar o aplicativo PicPay.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 09-09-19

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