Bicuíba protege coração e acelera cicatrização de feridas, diz estudo capixaba

Uma crença popular do município de Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo, virou objeto de pesquisa científica internacional. Tradicionalmente usada entre moradores para o tratamento de feridas, a resina da Bicuíba, uma árvore muito comum no município, teve os benefícios cicatrizantes comprovados por pesquisadores do Estado e da Espanha. Os resultados do estudo foram publicados na revista suíça "Antioxidants", uma das mais importantes do ramo, em agosto deste ano. Mais de 15 cientistas da Universidade de Vila Velha (UVV), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e da Universidade de Santiago de Compostela participaram da análise das amostras. Coordenador da pesquisa, o farmacêutico Thiago de Melo explicou que os testes foram feitos em ratos no período de dois anos. Os animais foram divididos em grupos: os que tiveram os machucados tratados com doses de um remédio comercial, utilizado em hospitais, e os que receberam a resina. Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador fala sobre o assunto!