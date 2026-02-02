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Mobilidade

Bicicletas compartilhadas chegam à Serra; saiba como vai funcionar o serviço!

Quem explica é a secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz

Publicado em 02 de Fevereiro de 2026 às 11:47

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 fev 2026 às 11:47
Bicicletas compartilhadas entrarão em operação na Serra a partir de sábado (31)
Bicicletas compartilhadas entraram em operação na Serra no sábado (31) Crédito: Daniel Deamorim
O município da Serra passou a integrar o sistema de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória, o Bikes, desde o último sábado (30), com estações espalhadas por pontos estratégicos. Nesta primeira fase, entram em funcionamento 10 estações. A expansão para 20 estações e 200 bicicletas está prevista para ser concluída até o fim do primeiro semestre, segundo a prefeitura. Ao todo, serão 19 estações adultas e uma infantil, possibilitando o uso por crianças a partir de 6 anos. As 10 primeiras estações serão distribuídas em pontos estratégicos do município, como Shopping Montserrat, Terminal de Laranjeiras, Morada de Laranjeiras, Hospital Jayme Santos Neves e Orla de Jacaraípe. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Izabela Roriz - 02-02-26.mp3

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