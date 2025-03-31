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Cidades

Bicicleta elétrica: o que diz a legislação sobre seu uso e fiscalização

Ouça entrevistas com o tenente Lucas Gabriel, do BPTran e com o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira

Publicado em 31 de Março de 2025 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 mar 2025 às 11:09
Bicicletas elétricas
Bicicletas elétricas Crédito: Divulgação
Com a maior frequência da circulação de bicicletas elétricas nas cidades, os órgãos de fiscalização do trânsito têm alertado sobre o seu uso. As regras sobre o trânsito em via pública, de bicicletas elétricas, ciclomotores e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos estão dispostas nas Resolução Nº 996 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Pela resolução, as bicicletas elétricas, por exemplo, dispensam o registro de emplacamento e a necessidade de habilitação. O texto define as bicicletas elétricas como aquelas dotadas de sistema que garanta o funcionamento do motor somente quando o condutor pedala (pedal assistido), sem acelerador ou qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) reforça que há diferenças entre a bicicleta elétrica para o ciclomotor, ciclo-elétrico e os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos.
Em entrevista à CBN Vitória, o tenente Lucas Gabriel Lourenço, Chefe da Comunicação Social do BPTran, e o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, falam sobre o uso da bicicleta elétrica e a fiscalização que tem sido realizada pelos órgãos. Ouça a conversa completa!
Detran|ES orienta proprietários de ciclomotores sobre o registro do veículo a partir das novas regras
Detran|ES orienta proprietários de ciclomotores sobre o registro do veículo a partir das novas regras Crédito: Divulgação I Detran-ES
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Tenente Lucas Gabriel Lourenço e Givaldo Vieira - 31-03-25.mp3

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