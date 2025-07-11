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Educação e Cultura

Biblioteca Transcol retorna aos terminais da Grande Vitória; saiba como vai funcionar

Até setembro, nove terminais da Grande Vitória terão o espaço Bib Transcol dedicado à leitura

Publicado em 11 de Julho de 2025 às 11:00

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

11 jul 2025 às 11:00
Biblioteca Transcol
Biblioteca Transcol Crédito: Secult / Governo do ES
O projeto Biblioteca Transcol está de volta e inicia uma nova fase a partir do dia 15 de julho, quando será reinaugurado o módulo localizado no Terminal de Jardim América, em Cariacica. A partir dessa data, os leitores cadastrados poderão pegar livros por empréstimo. Segundo informações da Secretaria da Cultura (Secult), até o mês de setembro, nove terminais da Grande Vitória ganharão seu espaço renovado de leitura, encontro e cultura. "Além dessas inovações, a nova fase traz uma agenda cultural vibrante com a realização de eventos culturais mensais em cada unidade com a participação de artistas capixabas, valorizando a cultura local, fortalecendo o vínculo com as comunidades e ampliando o alcance da biblioteca para outros públicos", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA PATRICIA VALLIM - FABRICIO NORONHA - 11-07-25

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