Benefícios do vinho para a saúde podem estar ligados à bactéria intestinal, aponta pesquisa

A faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo estuda como que as bactérias que agem da flora intestinal podem contribuir para que o consumo de vinho seja benéfico à saúde e principalmente no tratamento da aterosclerose. Em entrevista o professor pesquisador Protásio Lemos da Luz, explica que os voluntários estão recebendo doses diárias de 250 ml de um vinho merlot produzido especialmente para esta pesquisa e os resultados devem ser consolidados até o final deste ano.