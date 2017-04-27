Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Benefícios do vinho para a saúde podem estar ligados à bactéria intestinal, aponta pesquisa
ENTREVISTA

Benefícios do vinho para a saúde podem estar ligados à bactéria intestinal, aponta pesquisa

Publicado em 27 de Abril de 2017 às 13:17

Publicado em 

27 abr 2017 às 13:17
A faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo estuda como que as bactérias que agem da flora intestinal podem contribuir para que o consumo de vinho seja benéfico à saúde e principalmente no tratamento da aterosclerose. Em entrevista o professor pesquisador Protásio Lemos da Luz, explica que os voluntários estão recebendo doses diárias de 250 ml de um vinho merlot produzido especialmente para esta pesquisa e os resultados devem ser consolidados até o final deste ano.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Protásio Lemos da Luz - 27-04-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados