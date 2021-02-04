Benefício da areia monazítica é comprovado cientificamente

"Agora é científico". A afirmação é do físico nuclear e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Marcos Tadeu Orlando, sobre o benefício das areias monazíticas de Guarapari (ES). O motivo é o resultado de um novo experimento envolvendo a areia monazítica e bactérias, como a Staphylococcus aureus. Após a exposição de colônias de bactérias à areia monazítica, por cerca de seis meses, foi comprovada a redução significativa da colônia por conta da ação da radiação da areia. Em entrevista à CBN Vitória, o professor Marcos Tadeu explica detalhes da pesquisa, que é inédita no mundo.

O físico nuclear estuda as areias monazíticas de Guarapari há cerca de 15 anos, e explica que, em agosto do ano passado, foi comprovado que a radiação do mineral não é nociva, através de um experimento com ratas. O resultado do estudo foi aceito e, pela primeira vez, a pesquisa teve um artigo publicado em uma revista científica renomada da área - o "International Journal of Radiation Biology" (Revista Internacional de Biologia da Radiação, em tradução livre).

Com a publicação do estudo, a próxima etapa foi entender se a areia monazítica tinha algum benefício. Em um laboratório que simula exatamente a praia da Areia Preta, em Guarapari, foi iniciado o experimento com bactérias nocivas para o organismo humano. "Eu mesmo falei, muitas vezes, que tinha duvidas se a areia monazítica faria bem ou mal. Agora estamos convencidos que ela faz bem. É cientifico, não é estatístico", explica o professor, que afirma que o artigo com os novos resultados deve ser finalizado ainda em fevereiro e enviado para aprovação pela comunidade científica.