Beneficiário deve fazer fé de vida, mesmo sem bloqueio do pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou, por mais dois meses, a interrupção de bloqueios de pagamento ou suspensão de benefícios por falta da chamada prova de vida, segundo portaria publicada na quarta-feira (20) no Diário Oficial da União. Mesmo assim, conforme apontou a chefe do Serviço de Manutenção da Gerência Executiva do INSS em Vitória, Mara Helmer, a prova - ou fé - de vida ainda precisa ser feita e os bancos devem realizar o serviço normalmente. Em situações normais, a prova de vida é feita pelo segurado anualmente para comprovar que ele está vivo e garantir que o benefício continue sendo pago. Ouça: