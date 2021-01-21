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Beneficiário deve fazer fé de vida, mesmo sem bloqueio do pagamento

A entrevistada é a chefe do Serviço de Manutenção da Gerência Executiva do INSS em Vitória, Mara Helmer

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 12:04

Publicado em 

21 jan 2021 às 12:04
INSS em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou, por mais dois meses, a interrupção de bloqueios de pagamento ou suspensão de benefícios por falta da chamada prova de vida, segundo portaria publicada na quarta-feira (20) no Diário Oficial da União. Mesmo assim, conforme apontou a chefe do Serviço de Manutenção da Gerência Executiva do INSS em Vitória, Mara Helmer, a prova - ou fé - de vida ainda precisa ser feita e os bancos devem realizar o serviço normalmente. Em situações normais, a prova de vida é feita pelo segurado anualmente para comprovar que ele está vivo e garantir que o benefício continue sendo pago. Ouça:
Entrevista - Patricia Vallim - Mara Helmer - 21-01-21.mp3

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