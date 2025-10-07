Bebidas alcoólicas adulteradas: dicas para se proteger na hora da compra

Casos recentes de adulteração em bebidas alcoólicas pelos país têm gerado preocupação entre consumidores e autoridades. Em resposta, entidades da Saúde já emitiram orientações para que os clientes identifiquem produtos adulterados antes mesmo de adquiri-los. Mas e quanto os produtos que já estão nas prateleiras? Para prevenir riscos à saúde, o Procon-ES intensificou as fiscalizações em bares, supermercados e distribuidoras, em parceria com a Delegacia do Consumidor da Polícia Civil.