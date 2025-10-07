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Metanol

Bebidas alcoólicas adulteradas: dicas para se proteger na hora da compra

Ouça entrevista com a diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira

Publicado em 07 de Outubro de 2025 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 out 2025 às 11:40
De freezer a frigobar, saiba qual o ideal para gelar bebidas
 bebidas Crédito: Shutterstock
Casos recentes de adulteração em bebidas alcoólicas pelos país têm gerado preocupação entre consumidores e autoridades. Em resposta, entidades da Saúde já emitiram orientações para que os clientes identifiquem produtos adulterados antes mesmo de adquiri-los. Mas e quanto os produtos que já estão nas prateleiras? Para prevenir riscos à saúde, o Procon-ES intensificou as fiscalizações em bares, supermercados e distribuidoras, em parceria com a Delegacia do Consumidor da Polícia Civil.
A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, explica quais ações estão sendo realizadas, como os comerciantes devem garantir a procedência das bebidas e quais cuidados os consumidores precisam ter na hora da compra. Ouça a conversa completa!
CBN Entrevista Fernanda Queiroz - Leticia Coelho Nogueira - 07-10-25.

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