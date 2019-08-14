Bebês com seis meses e adultos de até 49 anos devem se vacinar

Para prevenir o aparecimento de novos casos, o Ministério da Saúde vinha recomendando a vacinação de reforço para crianças de seis meses a menores de um ano, que moram ou pretendiam viajar para locais onde há surto de sarampo.

Essa vacinação deve ser feita pelo menos 15 dias antes da data prevista para a viagem. No entanto, como a confirmação de um caso em Cariacica, a imunização é recomendada para todos com mais de 6 meses de idade e menos de 50 anos.