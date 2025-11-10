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Trânsito

Bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação: saiba quando usar cada equipamento!

Quem explica é o diretor de Habilitação e Veículos, Raphael Piekarz

Publicado em 10 de Novembro de 2025 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 nov 2025 às 10:59
Bebê sendo transportando na cadeirinha para carros
Bebê sendo transportando na cadeirinha para carros Crédito: Getty Images
A escolha e o uso correto da cadeirinha infantil e de outros dispositivos de retenção obrigatórios ainda geram dúvidas entre pais e responsáveis no trânsito. Afinal, quando usar a cadeirinha, o bebê-conforto ou o assento de elevação? Quais são indicados para cada faixa etária? O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES) alerta que o transporte correto das crianças nos automóveis reduz o riscos de lesões e salva vidas no trânsito. O Detran também orienta que a criança nunca deve ser transportada no colo, já que nessa posição ela corre o risco de ser esmagada pelo peso do adulto em caso de sinistro de trânsito. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Habilitação e Veículos, Raphael Piekarz, fala sobre o assunto e explica as regras para o uso correto desses equipamentos para cada faixa etária. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Raphael Piekarz - 10-11-25.mp3
Confira os equipamentos e a uso correto para cada faixa etária:
- Bebê-conforto: para bebês com até 1 ano de idade ou com peso de até 13 kg, conforme limite máximo definido pelo fabricante do dispositivo. Deve ser instalado no banco de trás do veículo de costas para o banco dianteiro//
- Cadeirinha: para crianças com idade de 1 e até 4 anos ou com peso entre 9 a 18 kg, conforme limite máximo definido pelo fabricante do dispositivo. O dispositivo fica no banco traseiro virado para a frente e a criança utiliza o cinto próprio//
- Assento de elevação: para crianças com idade entre 4 e até 7 anos e meio ou com até 1,45 m de altura e peso entre 15 a 36 kg, conforme limite máximo definido pelo fabricante do dispositivo. A criança deve utilizar um “assento de elevação” com o cinto de segurança de três pontos no banco de trás passando corretamente sobre o ombro e não sobre o pescoço//
- Cinto de segurança do veículo: crianças com idade acima de 7 anos e meio até 10 anos e altura superior a 1,45m podem usar apenas o cinto de três pontos do veículo, sentadas no banco traseiro.
- Com relação ao transporte em motocicleta, o Detran|ES alerta que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é proibido transportar crianças menores de 10 anos de idade ou que não tenham condições de cuidar da própria segurança. Além disso, a criança deve utilizar capacete, roupas adequadas, andar sempre na garupa, conseguir apoiar os pés nos pedais e ter e coordenação para se segurar firmemente no condutor durante todo o trajeto.

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