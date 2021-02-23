Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DOENÇAS MENTAIS

BBB é vitrine do que acontece na nossa realidade, diz psiquiatra

A entrevistada é a médica psiquiatra Maria Benedita Reis, membro da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes)

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:31

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

23 fev 2021 às 16:31
BBB 21: brothers e sisters na primeira festa do reality Crédito: TV Globo/Reprodução
O que acontece dentro do programa Big Brother Brasil, da TV Globo, é uma retrato da realidade diária de um problema que persiste fora dele: a estigmatização da doença mental. É o que aponta a médica psiquiatra Maria Benedita Reis, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela explicou que o tom pejorativo usado por alguns participantes, com o uso de expressões preconceituosas em relação às doenças da mente, é um reflexo do que ocorre no dia a dia e podem paralisar a vítima, que pode passar até a questionar sua própria sanidade. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Lucas Valadão - Maria Benedita - 23-02-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados