BBB é vitrine do que acontece na nossa realidade, diz psiquiatra

O que acontece dentro do programa Big Brother Brasil, da TV Globo, é uma retrato da realidade diária de um problema que persiste fora dele: a estigmatização da doença mental. É o que aponta a médica psiquiatra Maria Benedita Reis, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela explicou que o tom pejorativo usado por alguns participantes, com o uso de expressões preconceituosas em relação às doenças da mente, é um reflexo do que ocorre no dia a dia e podem paralisar a vítima, que pode passar até a questionar sua própria sanidade. Ouça a entrevista completa: