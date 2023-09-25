Batata frita, chocolate e refrigerante: a relação dos alimentos com o envelhecimento do corpo

Maior órgão do corpo humano, a pele desempenha um papel essencial como indicador da saúde e do processo de envelhecimento de cada indivíduo. Através dela, o organismo reflete suas necessidades e também guarda marcas de experiências já vividas. Acontece que, ainda que o envelhecimento do corpo seja um processo natural e inevitável, alguns fatores podem acelerar o processo. Entre eles, a alimentação inadequada.