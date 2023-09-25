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Saúde

Batata frita, chocolate e refrigerante: a relação dos alimentos com o envelhecimento do corpo

Ouça entrevista com a médica endocrinologista Gisele Lorenzoni

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 set 2023 às 11:37
Batata frita
Batata frita Crédito: Pixabay
Maior órgão do corpo humano, a pele desempenha um papel essencial como indicador da saúde e do processo de envelhecimento de cada indivíduo. Através dela, o organismo reflete suas necessidades e também guarda marcas de experiências já vividas. Acontece que, ainda que o envelhecimento do corpo seja um processo natural e inevitável, alguns fatores podem acelerar o processo. Entre eles, a alimentação inadequada.
Em entrevista à CBN Vitória, a endocrinologista Gisele Lorenzoni, explica qual a relação entre uma dieta desequilibrada e o envelhecimento precoce. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gisele Dazzi Lorenzoni - 25-09-23.mp3

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