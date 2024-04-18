Batalhão de Trânsito inicia fiscalização sobre circulação de ciclomotores

O cenário: diversas irregularidades têm sido cometidas por proprietários de ciclomotores, como são conhecidas as motos elétricas, durante a circulação em vias públicas, inclusive calçadas e ciclovias, colocando em risco pedestres, ciclistas e os próprios condutores desses veículos. O alerta é do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). As infrações mais frequentemente observadas no dia a dia são menores de idade pilotando, condutores inabilitados na categoria A, falta do uso de equipamentos de segurança, circulação em calçadas e ciclovias, excesso de lotação, entre outras. Nesta semana foi iniciada uma campanha de orientação, ação educativa, referente a circulação de ciclomotores e, em breve, a polícia promete iniciar uma fiscalização para coibir irregularidades. Em entrevista à CBN Vitória, o Capitão Anthony Moraes Costa, chefe do setor de Comunicação do BPTran, fala sobre o assunto.