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Bastidores: como é produzido um episódio do 'Globo Repórter'

Os entrevistados são Esther Radaelli e Rafael Zambe, da TV Gazeta

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 17:35

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

10 set 2021 às 17:35
Equipe da Rede Gazeta produziu a parte capixaba do programa
Equipe da Rede Gazeta produziu a parte capixaba do programa "Globo Repórter", da Rede Globo Crédito: TV Gazeta
O cultivo do café capixaba será um dos destaques do "Globo Repórter" que vai ao ar na TV Globo nesta sexta-feira (10). Em entrevista ao CBN Cotidiano, a produtora Esther Radaelli e o repórter cinematográfico Rafael Zambe, da TV Gazeta, escalados pela emissora para preparar as reportagens especiais, contaram detalhes de como é produzido um episódio do programa apresentado por Glória Maria e Sandra Annemberg. Para uma reportagem de cerca de 20 minutos, foram feitas mais de 20 horas de imagens. Ouça a conversa:
Mario Bonella entrevista Esther Radaelli e Rafael Zambe - 10/09/2021

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