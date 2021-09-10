Bastidores: como é produzido um episódio do 'Globo Repórter'

O cultivo do café capixaba será um dos destaques do "Globo Repórter" que vai ao ar na TV Globo nesta sexta-feira (10). Em entrevista ao CBN Cotidiano, a produtora Esther Radaelli e o repórter cinematográfico Rafael Zambe, da TV Gazeta, escalados pela emissora para preparar as reportagens especiais, contaram detalhes de como é produzido um episódio do programa apresentado por Glória Maria e Sandra Annemberg. Para uma reportagem de cerca de 20 minutos, foram feitas mais de 20 horas de imagens. Ouça a conversa: