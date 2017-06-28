Barulho excessivo pode ser alvo de ação na Justiça

Bares e restaurantes localizados na Praia de Itaparica, no chamado "Triângulo de Vila Velha", terão de passar por tratamento acústico para evitar a poluição sonora. De acordo com a promotora de Justiça Nícia Sampaio, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) já foi firmado com quatro estabelecimentos. Os que não aderirem, poderão sofrer ação judicial para adequação. A reclamação do incômodo partiu dos moradores da região que procuraram ajuda para a redução dos ruídos.