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Barulho excessivo pode ser alvo de ação na Justiça

Problema é no chamado "Triângulo de Vila Velha", em Itaparica

Publicado em 28 de Junho de 2017 às 17:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 jun 2017 às 17:58
Região de bares em Vila Velha faz alusão ao "Triângulo das Bermudas", na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Divulgação
Bares e restaurantes localizados na Praia de Itaparica, no chamado "Triângulo de Vila Velha", terão de passar por tratamento acústico para evitar a poluição sonora. De acordo com a promotora de Justiça Nícia Sampaio, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) já foi firmado com quatro estabelecimentos. Os que não aderirem, poderão sofrer ação judicial para adequação. A reclamação do incômodo partiu dos moradores da região que procuraram ajuda para a redução dos ruídos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nicia Sampaio - 28-06-17
>> Donos de bares fazem acordo para reduzir barulho em Vila Velha

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