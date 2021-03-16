Barreiras sanitárias começam a funcionar em rodovias de Vila Velha

A prefeitura de Vila Velha está implementando barreiras sanitárias a partir desta terça-feira (16) nas rodovias e principais avenidas do município, como forma de prevenção à transmissão do coronavírus. A primeira barreira foi montada na Rodovia do Sol, onde há a abordagem de motoristas que saem de Guarapari.

De acordo com o secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, tenente-coronel Geovanio Ribeiro, servidores da vigilância sanitária, com apoio da guarda municipal, irão orientar os ocupantes dos veículos abordados sobre os cuidados necessários para evitar o contágio da covid-19. Nos próximos dias serão montadas barreiras sanitárias em outros pontos da cidade: na quarta-feira (17) será realizada na ponte Florentino Avidos; na quinta-feira (18), o local escolhido foi a avenida Carlos Lindemberg; e, na sexta-feira (19), a barreira será implementada na rodovia Leste-oeste.