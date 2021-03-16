Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Barreiras sanitárias começam a funcionar em rodovias de Vila Velha
COVID-19

Barreiras sanitárias começam a funcionar em rodovias de Vila Velha

De acordo com o secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, tenente-coronel Geovanio Ribeiro, servidores da vigilância sanitária, com apoio da guarda municipal, irão orientar os ocupantes dos veículos abordados sobre os cuidados necessários para evitar o contágio da covid-19

Publicado em 16 de Março de 2021 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mar 2021 às 10:39
A prefeitura de Vila Velha está implementando barreiras sanitárias a partir desta terça-feira (16) nas rodovias e principais avenidas do município, como forma de prevenção à transmissão do coronavírus. A  primeira barreira foi montada na Rodovia do Sol, onde há a abordagem de motoristas que saem de Guarapari.
De acordo com o secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, tenente-coronel Geovanio Ribeiro, servidores da vigilância sanitária, com apoio da guarda municipal, irão orientar os ocupantes dos veículos abordados sobre os cuidados necessários para evitar o contágio da covid-19.  Nos próximos dias serão montadas barreiras sanitárias em outros pontos da cidade: na quarta-feira (17) será realizada na ponte Florentino Avidos; na quinta-feira (18), o local escolhido foi a avenida Carlos Lindemberg; e, na sexta-feira (19), a barreira será implementada na rodovia Leste-oeste.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Geovanio Ribeiro - 16-03-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados