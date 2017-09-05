Barreira lateral na Terceira Ponte terá de passar por testes

O projeto de uma barreira lateral de vidro na Terceira Ponte ainda terá de passar por testes de resistência ao calor e aos ventos, assim como avaliar se a estrutura da ponte suportaria as novas instalações, antes de ser encaminhado à consulta pública. Segundo o diretor geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp), Julio Castiglioni, o projeto executivo da Rodosol, que será entregue até 12 de outubro terá que contemplar todas estas questões, além de custos e cronograma de instalação.