Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Barreira lateral na Terceira Ponte terá de passar por testes

Projeto foi elaborado para evitar a ocorrência de suicídios no local

Publicado em 05 de Setembro de 2017 às 15:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 set 2017 às 15:15
O projeto de uma barreira lateral de vidro na Terceira Ponte ainda terá de passar por testes de resistência ao calor e aos ventos, assim como avaliar se a estrutura da ponte suportaria as novas instalações, antes de ser encaminhado à consulta pública. Segundo o diretor geral da Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp), Julio Castiglioni, o projeto executivo da Rodosol, que será entregue até 12 de outubro terá que contemplar todas estas questões, além de custos e cronograma de instalação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Julio Castiglioni - 05-09-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados