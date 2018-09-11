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TERCEIRA PONTE

Barreira de proteção deve estar pronta até final do 1° semestre de 2019

A expectativa é da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 set 2018 às 11:44
A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo deve concluir o cronograma de instalação das barreiras de proteção anunciadas para a Terceira Ponte até o final do primeiro semestre de 2019. A expectativa é do Diretor Geral da agência (ARSP), Julio Castiglioni. Segundo ele, com o protótipo definido, uma consulta pública já será aberta a partir da próxima segunda-feira (17) para que cidadãos possam contribuir no debate do modelo sugerido. Logo após a consulta, será a etapa de licitação e depois a realização da obra de instalação. O custo estimado é de R$ 15 milhões e será assumido pelo governo do Estado, já que o contrato com a Rodosol não prevê a instalação destas barreiras. O modelo definido envolve a instalação de uma proteção feita de cabos de aço rígidos na vertical. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Julio Castiglioni - 11-09-18

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