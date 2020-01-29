Barragens em área de forte chuva no ES deverão reduzir nível de água

Após um final de semana de alerta e até aviso para que os moradores mais próximos da barragem Francisco Gross, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, deixassem suas casas, a empresa responsável pela estrutura retirou o protocolo de risco, mas vai continuar o monitoramento da região. Diante desse cenário, o questionamento sobre as barragens volta a ser tema na Rádio CBN Vitória. Em entrevista, Fábio Ahnert, diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), detalha o trabalho de monitoramento com relação às barragens e a atenção devido ao volume de chuvas registrado no Estado.
"Vamos determinar a redução do nível de água das barragens da região mais afetada pela chuva", adiantou. Mas o diretor não especificou quais serão os dados de vazão que serão levados em conta para a norma. Com relação à região Norte, que tem previsão de receber também acumulados significativos de chuva, Ahnert diz que o trabalho de fiscalização será intensificado. Ouça a conversa completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Fabio Anhert - 28-01-20.mp3