Barragens com risco terão sistema de alarme no ES, diz agência

Barragem de Duas Bocas, em Cariacica Crédito: Divulgação

Barragens com risco de rompimento potencial terão sirene e sistemas de alerta no Espírito Santo. A informação é do diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh-ES), Fábio Ahnert, em entrevista à Rádio CBN Vitória. Além dos sinais de alerta para população do entorno, as barragens passarão a contar com novas tecnologias para o monitoramento do nível da água e da estrutura. Porém, o prazo para isso não foi confirmado.

O projeto de implantação faz parte dos trabalhos do grupo formado para intensificar a fiscalização nas barragens em território capixaba. Segundo o diretor, outras alternativas também serão estudadas para acompanhar, por exemplo, a vazão de água em tempo real.

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“A gente vai passar a exigir (as sirenes) naquelas barragens que oferecem um potencial de risco maior. Inclusive, nesse grupo que está sendo criado, a gente pretende também estudar alternativas tecnológicas para fazer um monitoramento numa espécie de tempo real. Ou seja, nós vamos tentar evoluir para um sistema de alerta. Assim como a gente consegue monitorar o nível dos rios e as vazões com estações telemétricas, que mandam os dados via satélite, a gente tem como instalar ou exigir a instalação de sensores naquelas barragens que oferecem um maior potencial de risco para monitorar a variação em tempo real do nível da barragem”, disse.

RISCOS

No Estado, atualmente, três barragens apresentam risco, segundo relatório da Agência Nacional das Águas (ANA). As de Santa Júlia e Alto Santa Júlia, em São Roque do Canaã, e a barragem de Duas Bocas, em Cariacica. Segundo o diretor, as três são prioridade para instalação dos equipamentos. No entanto, avaliações serão feitas nas estruturas para um diagnóstico atual do risco oferecido por elas.

“Na nossa avaliação, elas estão nessa lista prioritária para receber esse tipo de equipamento. Mas, nós vamos dentro desse grupo ainda fazer esse diagnóstico das condições de risco que elas estão apresentando, readequar os protocolos de fiscalização e exigência para que esses equipamentos sejam implantados. Então, estamos falando aí de medições de nível, que podem apontar e 'startar' algum alerta caso seja observado alguma anomalia ou variação brusca do nível da barragem, e outros sistemas de monitoramento periódicos no que diz respeito a variação estrutural da barragem”, explicou.

RIO JUCU

Anunciada como medida de segurança para o abastecimento de água na Grande Vitória, a barragem do Rio Jucu, que teve a ordem de serviço assinada em outubro do ano passado, trará os sistemas de segurança. Pelo fato da obra ainda estar em fase de projeto, Fábio Ahnert afirma que os equipamentos de segurança estarão entre as exigências para a construção da estrutura.

“Essa barragem é importante para garantia de segurança pro abastecimento da Grande Vitória e como ela está numa fase de projeto e concepção, tem condição de adotar todos esses quesitos de segurança. Inclusive, vai ser uma exigência do órgão licenciador quando estiver na fase construtiva, e da Agerh também na adoção desses equipamentos. Então, ela já vai entrar tendo que seguir toda essa adequação de protocolos de exigência e de monitoramento e fiscalização que nós estamos desenvolvendo ao longo desta semana”, completou.

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