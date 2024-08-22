Barragem entre Viana e Domingos Martins promete dar fim às secas

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) dará início esta semana às obras de construção da Barragem dos Imigrantes, considerada a maior obra de saneamento do Espírito Santo. A barragem terá a capacidade de armazenar 23 bilhões de litros de água e será construída no braço norte do Rio Jucu, entre os municípios de Domingos Martins e Viana, na altura do KM 30 da BR-262. Nesta quinta-feira (22), a empreiteira capixaba iniciará o resgate da fauna, supressão vegetal e implantação do canteiro de obras no local. A previsão é de que a barragem seja concluída em um prazo de 24 meses. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Cesan, Munir Abud, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!