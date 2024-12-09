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Final de ano

Bares, restaurantes, hotéis: aberta temporada de empregos de verão no ES

Ouça a entrevista com presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 17:36

Diony Silva

Diony Silva

Publicado em 

09 dez 2024 às 17:36
Vitória é a terceira cidade do Brasil com mais bares por habitante
Vitória é a terceira cidade do Brasil com mais bares por habitante Crédito: TV Gazeta/Samy Ferreira
Quem quer aproveitar a estação mais quente do ano para garantir uma oportunidade de emprego pode separar o currículo. Bares, restaurantes, hotéis, parques aquáticos e outros estabelecimentos de prestação de serviços já começaram a contratar trabalhadores para reforçar o quadro de pessoal. Além das oportunidades temporárias, há ainda postos efetivos. De acordo com o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet, a expectativa é de que cerca de 2 mil oportunidades estejam abertas em todo o Estado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente detalha esse cenário. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Rodrigo Vervloet - 09-12-2024

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