Bares, restaurantes, hotéis: aberta temporada de empregos de verão no ES

Quem quer aproveitar a estação mais quente do ano para garantir uma oportunidade de emprego pode separar o currículo. Bares, restaurantes, hotéis, parques aquáticos e outros estabelecimentos de prestação de serviços já começaram a contratar trabalhadores para reforçar o quadro de pessoal. Além das oportunidades temporárias, há ainda postos efetivos. De acordo com o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet, a expectativa é de que cerca de 2 mil oportunidades estejam abertas em todo o Estado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente detalha esse cenário. Ouça a conversa completa!