Bares, restaurantes e academias notificados para reforçarem protocolo

O Ministério Público Estadual, diante do aumento dos casos da covid-19 no Espírito Santo e o descumprimento das normas de combate à doença, emitiu notificações recomendatórias (NR), destinadas às academias, bares, restaurantes, comércio e eventos. As NR's são documentos onde se instalam medidas de caráter preventivo e informa como pessoas e/ou setores devem se comportar para estarem conforme a ordem jurídica, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, a promotora de Justiça Inês Thomé Poldi, coordenadora do Gabinete de Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus (GAP-Covid-19) do MPES. Segundo a promotora, com a migração dos municípios para o risco baixo, a sensação transmitida foi "que o vírus parou de circular, que tudo estava liberado". Então, ela afirma que as NR's vieram para reforçar a necessidade de medidas de combate à covid-19, principalmente diante do retorno dos municípios para risco moderado e alto.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Inês Thomé Poldi Taddei - 29-12-20.mp3

O que dizem as associações:

Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages): Notificação foi recebida em 18/12. "A Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages) informa que os estabelecimentos associados têm cumprido rigorosamente os protocolos de segurança para enfrentamento à Covid-19. Entre as medidas, estão o distanciamento social, a higienização permanente dos espaços, o uso obrigatório de máscaras e a disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos. A Acages tem trabalhado junto às academias para que nenhuma norma seja desrespeitada"

Sindbares: O Sindbares informa que recebe e cumpriu todas as recomendações. "O Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Espírito Santo - Sindbares e Abrasel no ES, apesar de discordar das restrições de horário ao setor, uma vez que foi o dos que mais foram sacrificados, orienta toda a categoria a seguir as normas expedidas pelos poderes públicos. A instituição tem feito fortes campanhas para orientar seus associados sobre as normas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para isso, inclusive, foi organizada cartilha com informações sobre procedimentos de funcionamento protocolares que, comprovadamente protegem clientes, funcionários e empresários. Orientamos também a toda a sociedade para que busque estabelecimentos com o selo de restaurante responsável emitido pelo Sindbares, Abrasel e Sebrae".