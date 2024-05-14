Bares em Jardim da Penha ficam sem música após ação da prefeitura; saiba como funciona a fiscalização

Alguns dos bares mais tradicionais de Jardim da Penha estão sofrendo punições devido ao volume do som após o horário permitido. Em meio a uma polêmica, o assunto tomou conta das redes sociais na última semana, principalmente depois que dois estabelecimentos publicaram os autos de infrações aplicados pela Prefeitura de Vitória, no Instagram. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, explica como funcionam as fiscalizações desse tipo na Capital. Ouça a conversa completa!