Bares e restaurantes que desrespeitarem decretos podem ser penalizados, reforça sindicato

Desde abril de 2020, o funcionamento de bares e restaurantes no Espírito Santo está sujeito ao mapeamento de risco por conta da Covid-19. Por força de decreto estadual, esses estabelecimentos possuem diretrizes a serem tomadas para cada classificação de risco: extremo, alto, moderado ou baixo. Na Grande Vitória, que pelo menos até o próximo domingo (06) está em risco alto, lanchonetes e restaurantes podem abrir em horário limitado e bares não podem funcionar. Mas as medidas não estão sendo respeitadas por unanimidade, tanto que o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares) com orientações aos estabelecimentos que não estão acatando o decreto. É sobre este assunto que conversamos com o presidente do Sindbares, Rodrigo Vervloet. Acompanhe!