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Ajustamento de conduta

Bares de Vila Velha assinam documento e se comprometem a resolver irregularidades

O entrevistado é o secretário de Meio Ambiente de Vila Velha, Ricardo Borgo

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 12:24

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 jul 2021 às 12:24
Butteco’s Vitalino, em Vila Velha, assinou termo de ajustamento
Butteco’s Vitalino, em Vila Velha, assinou termo de ajustamento Crédito: Instagram/Reprodução
Três bares e um quiosque assinaram Termo de Ajustamento de Conduta junto à prefeitura de Vila Velha, se comprometendo a resolver uma série de irregularidades. São problemas como falta de licenciamento ambiental, invasão de calçadas e vias públicas por mesas e cadeiras e sonorização mecânica acima dos níveis permitidos por lei. De acordo com informações divulgadas no site da prefeitura, os responsáveis pelo Butteco’s Vitalino, Botequim do Vital, Butecaria Vital e Butiquim do André afirmaram que vão providenciar as adequações necessárias pontuadas para cada local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Meio Ambiente de Vila Velha, Ricardo Klippel Borgo, afirmou que o não cumprimento dos termos pode implicar revogação das licenças e alvarás, embargo dos estabelecimentos, apreensões dos equipamentos e multas, além de execução de medidas judiciais. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Ricardo Borgo - 27/07/2021

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