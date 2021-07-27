Bares de Vila Velha assinam documento e se comprometem a resolver irregularidades

Três bares e um quiosque assinaram Termo de Ajustamento de Conduta junto à prefeitura de Vila Velha, se comprometendo a resolver uma série de irregularidades. São problemas como falta de licenciamento ambiental, invasão de calçadas e vias públicas por mesas e cadeiras e sonorização mecânica acima dos níveis permitidos por lei. De acordo com informações divulgadas no site da prefeitura, os responsáveis pelo Butteco’s Vitalino, Botequim do Vital, Butecaria Vital e Butiquim do André afirmaram que vão providenciar as adequações necessárias pontuadas para cada local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Meio Ambiente de Vila Velha, Ricardo Klippel Borgo, afirmou que o não cumprimento dos termos pode implicar revogação das licenças e alvarás, embargo dos estabelecimentos, apreensões dos equipamentos e multas, além de execução de medidas judiciais. Ouça: