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Mobilidade na GV

Barco do aquaviário fica pronto e operação começa até dezembro

Foi o que garantiu o secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 out 2022 às 11:41
Barco para o aquaviário da Grande Vitória
Barco para o aquaviário da Grande Vitória Crédito: Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
Um dos barcos do novo aquaviário da Grande Vitória ficou pronto e está a caminho do Estado. O equipamento está em Recife, capital de Pernambuco, e será enviado ao Espírito Santo pelo mar, com a previsão de chegada até o final de outubro. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura destacou que, ao todo, três embarcações estão previstas para atuarem no novo aquaviário. A segunda embarcação sairá de Valença, na Bahia e chegará ao Espírito Santo na sequência. Já a terceira, também sairá da Bahia, de Porto Seguro, com previsão de chegada entre novembro e dezembro deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto.
Entrevisra - Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 04-10-22

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