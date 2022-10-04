Barco do aquaviário fica pronto e operação começa até dezembro

Um dos barcos do novo aquaviário da Grande Vitória ficou pronto e está a caminho do Estado. O equipamento está em Recife, capital de Pernambuco, e será enviado ao Espírito Santo pelo mar, com a previsão de chegada até o final de outubro. A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura destacou que, ao todo, três embarcações estão previstas para atuarem no novo aquaviário. A segunda embarcação sairá de Valença, na Bahia e chegará ao Espírito Santo na sequência. Já a terceira, também sairá da Bahia, de Porto Seguro, com previsão de chegada entre novembro e dezembro deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, fala sobre o assunto.