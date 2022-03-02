Bar é multado após promover aglomeração no Centro de Vitória

Um bar foi notificado, multado e teve os equipamentos sonoros apreendidos após a fiscalização da prefeitura de Vitória flagrar um evento clandestino que acontecia no Centro da cidade durante os dias de carnaval. Segundo o secretário de Desenvolvimento de Vitória, Marcelo Oliveira, o estabelecimento não tinha autorização da administração municipal para realizar essa programação e não estava respeitando o decreto estadual para eventos em cidades de risco moderado.