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Carnaval

Bar é multado após promover aglomeração no Centro de Vitória

Os foliões ignoraram os efeitos da pandemia da Covid-19 e foram às ruas pular carnaval

Publicado em 02 de Março de 2022 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mar 2022 às 11:15
Carnaval com aglomeração na Rua Sete, no Centro de Vitória
Carnaval com aglomeração na Rua Sete, no Centro de Vitória Crédito: Ouvinte CBN
Um bar foi notificado, multado e teve os equipamentos sonoros apreendidos após a fiscalização da prefeitura de Vitória flagrar um evento clandestino que acontecia no Centro da cidade durante os dias de carnaval. Segundo o secretário de Desenvolvimento de Vitória, Marcelo Oliveira, o estabelecimento não tinha autorização da administração municipal para realizar essa programação e não estava respeitando o decreto estadual para eventos em cidades de risco moderado.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo Oliveira - 02-03-22
Um decreto publicado pela Prefeitura de Vitória, em 14 de fevereiro deste ano, já proibia eventos semelhantes ao carnaval por um período de 30 dias. 

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