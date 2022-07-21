Banho em excesso faz mal? Especialista esclarece mitos e verdades sobre o banho

Por questões sociais, culturais, de trabalho e, sobretudo, de saúde, os banhos diários devem ser realizados e estimulados, já informam os especialistas há tempos. Mas esse ritual de higiene e limpeza pode trazer prejuízos para a pele, como a retirada de camadas de proteção, por exemplo? Há quantidade ideal de banho por dia? Em entrevista à CBN Vitória, a médica Priscila Ferreira, especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) no Espírito Santo, esclarece os mitos e verdades sobre a hora do banho.
No último ano, a Sociedade elaborou um "Guia do banho", com o objetivo de reforçar junto à população a importância da higiene e limpeza diárias. "Todos queremos ter saúde e manter uma imagem positiva para nós mesmos e diante de nossos familiares, amigos e colegas de trabalho e escola. Para tanto, manter o hábito de tomar banhos regularmente, pelo menos um por dia, é fundamental", diz o documento. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA PATRÍCIA VALIM - DR. PRISCILA FERREIRA -21-07-22