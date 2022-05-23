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Banestes terá banco 100% digital e nega privatização

Ouça entrevista com o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 mai 2022 às 10:46
Agência do Banestes no Centro de Vitória
Agência do Banestes no Centro de Vitória Crédito: Banestes/Divulgação
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) terá um banco 100% digital. A decisão busca aproximar a instituição criada em 1937 do mundo digital, cada vez mais moderno e competitivo. Um Projeto de Lei aprovado pela Assembleia Legislativa autorizou o banco a adquirir participação em startups e fintechs, como explica em entrevista à CBN Vitória o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande. A presidência do banco reitera que não há intenção ou qualquer estudo para a privatização do banco, cujo maior acionista é o Governo do Estado, ou de qualquer outra empresa do Sistema Financeiro Banestes.
Entrevista Fernanda Queiroz - José Amarildo Casagrande - 23-05-22

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