Banestes terá banco 100% digital e nega privatização

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) terá um banco 100% digital. A decisão busca aproximar a instituição criada em 1937 do mundo digital, cada vez mais moderno e competitivo. Um Projeto de Lei aprovado pela Assembleia Legislativa autorizou o banco a adquirir participação em startups e fintechs, como explica em entrevista à CBN Vitória o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande. A presidência do banco reitera que não há intenção ou qualquer estudo para a privatização do banco, cujo maior acionista é o Governo do Estado, ou de qualquer outra empresa do Sistema Financeiro Banestes.