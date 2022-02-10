Banestes não entra em contato com o cliente pedindo informações, alerta banco

Imagens mostram como os criminosos entram em contato com clientes do Banestes Crédito: Reprodução

O golpe tem o objetivo de roubar informações de clientes de bancos. Os criminosos entram em contato com os consumidores e pedem dados via ligação telefônica ou SMS. Outra isca utilizada pelos golpistas são mensagens falsas sobre compras. Conforme apurou o Banestes, o envio de SMS apontando movimentação suspeita tem o objetivo de deixar os consumidores curiosos a ponto de acabar passando informações pessoais para a quadrilha, ao ligar no número informado na mensagem enviada por eles. É o que explica o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, para a CBN Vitória nesta quinta-feira (10)

"Tem acontecido de uma forma geral com todas as instituições financeiras, inclusive a Federação Nacional dos Bancos (Fenabran) tem enviado campanhas para fazer o alerta, porque os bancos não enviam SMS, nem ligam para o cliente pedindo dados", ressaltou o presidente da instituição.

No caso do golpe da falsa central telefônica, o fraudador liga para a vítima se passando por funcionário do banco ou empresa com a qual o cliente tem relacionamento. O criminoso informa que há irregularidades na conta ou aplicativo, como dados cadastrais incorretas ou transações suspeitas. A partir daí, solicita os dados pessoais e financeiros da vítima. Os criminosos podem simular o número de telefone do banco ao ligarem para os clientes, dizendo que há problemas na habilitação do aplicativo ou operações suspeitas na conta ou no cartão.