Bandidos fecham ruas, atiram em viaturas e roubam bancos em Santa Leopoldina

Criminosos atiraram contra viaturas e invadiram bancos em Santa Leopoldina Crédito: Foto/Leitor A Gazeta

Um grupo fortemente armado invadiu a cidade de Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo, durante a madrugada desta sexta-feira (30). Os assaltantes fecharam ruas, atiraram contra viaturas, renderam um motorista e saquearam três agências bancárias: Banestes, Sicoob e Banco do Brasil. Tudo começou por volta de 1h30 da manhã, conforme relatou em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Marcio Celante.

Your browser does not support the audio element. Entrevisra - Fernanda Queiroz -Coronel Marcio Celante - 30-09-22

O grupo fez um caminhoneiro refém e derrubou árvore para fechar o acesso ao centro de Santa Leopoldina. Bandidos além de saquearam as três agências bancárias , também atiraram contra viaturas da Polícia Militar. Não houve feridos na ação. Os criminosos fugiram. Ouça detalhes na entrevista com o prefeito de Santa Leopoldina, Romero Endringer.

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