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Novo Cangaço

Bandidos fecham ruas, atiram em viaturas e roubam bancos em Santa Leopoldina

Secretário de Estado de Segurança acredita na atuação de criminosos de outros estados numa ação planejada há meses

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 set 2022 às 10:59
Criminosos atiraram contra viaturas e invadiram bancos em Santa Leopoldina
Criminosos atiraram contra viaturas e invadiram bancos em Santa Leopoldina Crédito: Foto/Leitor A Gazeta
Um grupo fortemente armado invadiu a cidade de Santa Leopoldina, Região Serrana do Espírito Santo, durante a madrugada desta sexta-feira (30). Os assaltantes fecharam ruas, atiraram contra viaturas, renderam um motorista e saquearam três agências bancárias: Banestes, Sicoob e Banco do Brasil. Tudo começou por volta de 1h30 da manhã, conforme relatou em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Marcio Celante.
Entrevisra - Fernanda Queiroz -Coronel Marcio Celante - 30-09-22
O grupo fez um caminhoneiro refém e derrubou árvore para fechar o acesso ao centro de Santa Leopoldina. Bandidos além de saquearam as três agências bancárias , também atiraram contra viaturas da Polícia Militar. Não houve feridos na ação. Os criminosos fugiram. Ouça detalhes na entrevista com o prefeito de Santa Leopoldina, Romero Endringer. 
Entrevisra - Fernanda Queiroz -- Romero Endringer - 30-09-22
Segundo o prefeito, no Centro de Santa Leopoldina vivem cerca de 2 mil pessoas – outras 10 mil pessoas vivem na zona rural. Romero Endringer afirmou que esta sexta-feira (30) seria dia de pagamento dos servidores municipais e do Estado. 

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