Bancos lançam "não perturbe" contra ofertas abusivas de consignado

Os bancos anunciaram nesta semana a criação de um sistema para regular a oferta de crédito consignado. Na prática, o sistema tem o objetivo de criar uma espécie de “Não me Perturbe” do consignado, para evitar ligações com ofertas indesejadas e combater más práticas de oferta do serviço. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Alex Sander Moreira Gonçalves, diretor de Crédito Consignado da Associação Brasileira de Bancos, explica que o sistema entra em vigor em 02 de janeiro de 2020 e vinte e três instituições e conglomerados que ofertam o produto aderiram à Autorregulação até o momento. Ouça: