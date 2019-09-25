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ENTREVISTA

Bancos lançam "não perturbe" contra ofertas abusivas de consignado

Plataforma tem o objetivo de reduzir as inúmeras reclamações de clientes com ligações insistentes

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 20:28

Publicado em 

25 set 2019 às 20:28
Medida tomada pelos bancos para diminuir reclamações de clientes Crédito: Gustavo Louzada
Os bancos anunciaram nesta semana a criação de um sistema para regular a oferta de crédito consignado. Na prática, o sistema tem o objetivo de criar uma espécie de “Não me Perturbe” do consignado, para evitar ligações com ofertas indesejadas e combater más práticas de oferta do serviço. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Alex Sander Moreira Gonçalves, diretor de Crédito Consignado da Associação Brasileira de Bancos, explica que o sistema entra em vigor em 02 de janeiro de 2020 e vinte e três instituições e conglomerados que ofertam o produto aderiram à Autorregulação até o momento. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Alexsander Moreira.mp3

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