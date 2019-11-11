Bancos começam a enviar dados de clientes para Cadastro Positivo

Ampliação do Cadastro Positivo começa Crédito: Divulgação

Começa nesta segunda-feira (11), o compartilhamento de informações de pagamento dos consumidores para a criação do Cadastro Positivo. O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), que já faz a gestão do banco de dados de inadimplentes, também atuará como gestor das informações. Os cinco principais bancos do país e aproximadamente 100 instituições financeiras passarão à fornecer informações para o banco de dados. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o gerente de Cadastro Positivo do SPC Brasil, Vilasio Pereira, explica que o cadastro está sendo construído e vai reunir inicialmente as transações dos consumidores dos últimos 12 meses.

"Com o cadastro, os clientes vão poder ter acesso a juros mais baixos em compras financiadas e ter por exemplo, entradas facilitadas ou parcelamentos maiores", diz

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Vilázio Pereira - 11-11-19

Saiba mais

Com a implantação do Cadastro Positivo, todos os brasileiros que possuem operações de crédito e contas de consumo passam a fazer parte de forma automática do banco de dados, sem necessidade de inscrição. A expectativa do SPC Brasil é de que neste primeiro momento, com o compartilhamento de informações financeiras, o banco de dados passe a contar com 110 milhões de inscritos. Esse número ainda deverá crescer, pois nas próximas fases empresas de telefonia, companhias prestadoras de serviços como água, luz e gás e o setor varejista também deverão compartilhar informações de pagamento, o que fará com que o Cadastro Positivo agregue, nos próximos meses, a população fora do sistema bancário.

O envio das primeiras informações começará no dia 11 deste mês e a expectativa é de que até o dia 19, todos os atuais clientes das principais instituições financeiras do país, que possuem operações de crédito, já estarão com o seu Cadastro Positivo aberto. Consumidor será avisado individualmente sobre abertura do seu Cadastro Positivo.

Apesar de a abertura do Cadastro Positivo ser automática, nenhum consumidor será surpreendido. Assim que as instituições financeiras enviarem as informações cadastrais e de pagamento, cada consumidor receberá uma comunicação individual, seja por meio de e-mail, SMS ou correspondência física em sua residência, no prazo de 30 dias, avisando sobre a inclusão de suas informações.