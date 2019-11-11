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Bancos começam a enviar dados de clientes para Cadastro Positivo

Com Cadastro Positivo, contas pagas em dia ganham peso maior em detrimento dos atrasos pontuais, segundo especialista

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 20:57

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 nov 2019 às 20:57
 
Ampliação do Cadastro Positivo começa Crédito: Divulgação
Começa nesta segunda-feira (11), o compartilhamento de informações de pagamento dos consumidores para a criação do Cadastro Positivo. O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), que já faz a gestão do banco de dados de inadimplentes, também atuará como gestor das informações. Os cinco principais bancos do país e aproximadamente 100 instituições financeiras passarão à fornecer informações para o banco de dados. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o gerente de Cadastro Positivo do SPC Brasil, Vilasio Pereira, explica que o cadastro está sendo construído e vai reunir inicialmente as transações dos consumidores dos últimos 12 meses.
"Com o cadastro, os clientes vão poder ter acesso a juros mais baixos em compras financiadas e ter por exemplo, entradas facilitadas ou parcelamentos maiores", diz
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Vilázio Pereira - 11-11-19
Saiba mais
Com a implantação do Cadastro Positivo, todos os brasileiros que possuem operações de crédito e contas de consumo passam a fazer parte de forma automática do banco de dados, sem necessidade de inscrição. A expectativa do SPC Brasil é de que neste primeiro momento, com o compartilhamento de informações financeiras, o banco de dados passe a contar com 110 milhões de inscritos. Esse número ainda deverá crescer, pois nas próximas fases empresas de telefonia, companhias prestadoras de serviços como água, luz e gás e o setor varejista também deverão compartilhar informações de pagamento, o que fará com que o Cadastro Positivo agregue, nos próximos meses, a população fora do sistema bancário.
O envio das primeiras informações começará no dia 11 deste mês e a expectativa é de que até o dia 19, todos os atuais clientes das principais instituições financeiras do país, que possuem operações de crédito, já estarão com o seu Cadastro Positivo aberto. Consumidor será avisado individualmente sobre abertura do seu Cadastro Positivo.
Apesar de a abertura do Cadastro Positivo ser automática, nenhum consumidor será surpreendido. Assim que as instituições financeiras enviarem as informações cadastrais e de pagamento, cada consumidor receberá uma comunicação individual, seja por meio de e-mail, SMS ou correspondência física em sua residência, no prazo de 30 dias, avisando sobre a inclusão de suas informações.
 
Com Cadastro Positivo, contas pagas em dia ganham peso maior em detrimento dos atrasos pontuais

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