Bancos anunciam mudanças para aumentar a compra e a venda de imóveis

A Caixa Econômica Federal anuncia, nesta terça-feira (20), mudanças no crédito imobiliário que prometem reduzir os juros e facilitar o financiamento da casa própria. Segundo Sandro Carlesso, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), a mudança é um marco e deve ser acompanhada por outros bancos, aumentando a competitividade e favorecendo o consumidor. Ele afirma que as mudanças vão alterar totalmente a forma de financiamento e destaca que cerca de 90% das pessoas ainda usam de mecanismos de financiamento para comprar o imóvel próprio.

Atualmente, o mercado fixa um juro nominal no cálculo das prestações, que são revisadas apenas pela chamada Taxa Referencial (TR). Com as novidades, os bancos devem passar a corrigir as prestações pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o índice oficial de inflação do país. Para especialistas, isso pode baixar as prestações e facilitar o crédito. Com isso, as taxas cobradas nos parcelamentos habitacionais terão uma parcela pre-fixada, que deverá variar de 2% a 5% ao ano, somada ao índice de inflação - o IPCA previsto para este ano é de cerca de 3,8%. Na prática, o consumidor verá a parcela flutuar de acordo com as oscilações inflacionárias.