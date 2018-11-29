Banco de dados vai unificar informações de pessoas com deficiência

24% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. No Espírito Santo, são quase um milhão de habitantes com algum tipo de deficiência e em torno de 330 mil pessoas com deficiência severa, segundo dados do IBGE. Para debater a inclusão e a acessibilidade, começa nesta sexta-feira (30) e prossegue até 3 de dezembro, no Boulevard Shopping Vila Velha, a conferência Reconecta.

Entre as ações em discussão está a criação de um Cadastro Unificado de Dados das Pessoas com Deficiência para facilitar a identificação e capacitação de pessoas com deficiência no Espírito Santo. A conferência é coordenada pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo.

O banco de dados unificará informações já existentes em instituições públicas, privadas e no terceiro setor, para a construção de uma base de dados mais completa. Além de possibilitar o conhecimento de um perfil mais detalhado desse público, o sistema permitirá o acesso a uma fonte centralizadora de informações, facilitando a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Segundo o Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo, Valério Soares Heringer, por meio do Cadastro, o Cadef, serão implementadas informações pessoais num estande exclusivo para o cadastramento. Em seguida, essas informações serão direcionadas para um banco de dados único, o qual permitirá a contínua inclusão e atualização das informações. A partir da identificação desse segmento haverá a possibilidade de planejamento e implementação de políticas públicas nas áreas do trabalho e educação, por exemplo.

Ainda sobre as dificuldades de inclusão das necessidades das pessoas com algum tipo de deficiência, quem nos conta a sua experiência é o ex-deputado Claudio Vereza, com deficiência adquirida desde os 15 anos de idade. Ele relata a necessidade de mudança de comportamento das pessoas para garantir a inclusão plena.